Desplegados una treintena de medios en un incendio en Riello (León)

LEÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de medios, entre terrestres y aéreos, inentan sofocar un incendio que se ha originado en el término municipal de Riello, en León, a primera hora de la tarde.

Según informa el Infocal a través de su web, de la que se hace eco Europa Press, las llamas se han originado a las 15.35 horas por motivos que se investigan.

Aunque el incendio se encuentra en Índice de Gravedad Potencial 0, la Junta ha desplegado un dispositivo formado por un técnico, ocho agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, cinco brigadas helitransportadas, tres autobombas, dos bulldócer y siete medios aéreos.