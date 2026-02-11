El desprendimiento de una aleta en un paso inferior de la A-52 provoca el corte de un carril en la vía

Zona dañada. - SUBDELEGACIÓN

ZAMORA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El desprendimiento de una aleta en un paso inferior de la A-52 ha provocado el corte de un carril en la vía, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Zamora, que ha explicado que, según los técnicos, la cimentación del elemento se encuentra en buen estado y que el desprendimiento se ha producido en la unión entre zapata y cuerpo de la aleta.

Los hechos han ocurrido a la altura del kilómetro 6,9 de la vía, a la altura de Quintanilla de Urz, y todo apunta a las fuertes precipitaciones como causa más probable de los hechos.

Desde la Subdelegación del Gobierno han confirmado que "se procederá a la reparación del elemento estructural a la mayor brevedad posible".