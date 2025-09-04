Destinan 1,3 millones para obras de mejora en la carretera entre Villar del Río y Castilruiz (Soria)

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la contratación de obras de emergencia en la carretera SO-630, en la provincia de Soria, con una inversión de 1,3 millones de euros.

Esta intervención responde "a la necesidad de actuar con rapidez ante los daños detectados en el firme tras un periodo de intensas lluvias, agravados posteriormente por las campañas de vialidad invernal", detalla la Junta.

La actuación se desarrollará en un tramo de 16 kilómetros, comprendido entre la SO-615, en Matalebreras (N-122), y la SO-P-1123, en Castilruiz, concretamente entre los puntos kilométricos 24,500 y 40,050. Se estima un plazo de ejecución de cuatro meses desde la aprobación del gasto.

La Junta ha puesto en marcha este contrato de emergencia con el objetivo de dar una respuesta rápida y eficaz a los problemas registrados en la vía, asegurando la máxima seguridad para los usuarios. Los trabajos permitirán corregir las deformaciones producidas en el firme y restituir las condiciones óptimas de circulación en un plazo estimado de cuatro meses desde la aprobación del gasto.