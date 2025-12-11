Destinan 382.550 euros para intervenciones de traumatología en el Río Hortega

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha aprobado, en Consejo de Gobierno, un presupuesto de 382.550 euros para la contratación de procedimientos quirúrgicos de traumatología para los pacientes del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Todos ellos para completar la cobertura de las necesidades de atención de los pacientes del Área de Salud Valladolid Oeste en el año 2025, señala la Junta a través de un comunicado.

Este contrato deriva del Acuerdo Marco para la realización de procedimientos quirúrgicos de cirugía ortopédica y traumatología, con un plazo de ejecución de un mes y 20 días. En total, se incluyen 70 procesos: 35 de sustitución de cadera y 35 de rodilla.