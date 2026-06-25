Destinan 400.000 euros para comprar 300 ordenadores para la Consejería de Educación

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha destinado 399.280 euros para adquirir 300 ordenadores de sobremesa y renovar equipos no compatibles con Windows 11 en dicho centro administrativo.

Todos los equipos se entregarán en el Servicio de Informática de la Consejería de Educación en un plazo máximo de 120 días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación del contrato, que se realizará en una única entrega. Se podrá adjudicar un número superior de unidades al indicado, hasta completar el importe de licitación sin superarlo, señala la Junta a través de un comunicado.

El periodo de garantía para todos los elementos objeto del suministro se establece en cinco años a partir de la fecha de aceptación del equipamiento por parte de la Consejería de Educación.