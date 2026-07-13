Detectados dos nuevos focos de la enfermedad de Newcastle, uno en Alcazarén (Valladolid) y otro en Peleagonzalo (Zamora)

Imagen de una granja de pollos - JCYL

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y León han notificado dos nuevos focos de la enfermedad de Newcastle, uno de ellos en Alcazarén (Valladolid) otro en Peleagonzalo (Zamora), según la inforamción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recogida por Europa Press.

En concreto, se trata de una granja de broilers de Alcazarén, que no se encontraba vacunada frente a la enfermedad, con un censo aproximado de 92.000 broilers y la sospecha se comunicó el 8 de julio tras la detección de un aumento de mortalidad de un 0,58 por ciento del censo. La granja de broilers de Peleagonzalo, que tampoco se encontraba vacunada frente a la enfermedad, tiene un censo aproximado de 72.530 broilers y la sospecha se comunicó el 9 de julio tras la detección de un aumento de mortalidad de un 0.27 por ciento del censo.

Así, el número de focos en Castilla y León se eleva a 17 y por primera vez sale de la provincia de Valladolid con la detección de uno en la provincia de Zamora. En total, el número de aves afectadas supera las 1.360.000.

En concreto, los focos se localizan en Olmedo, La Pedraja de Portillo (dos), Íscar (cinco), Montemayor de Pililla, Aldea de San Miguel, San Vicente del Palacio, Megeces y Cogeces (dos) y Tordesillas, Alcazarén, todos ellos en la provincia de Valladolid, y Peleagonzalo (Zamora).

Los Servicios Veterinarios han adoptado inmediatamente las siguientes medidas, establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea como es la inmovilización inmediata de la granja afectada desde la fecha de sospecha y la realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.

Además, se está procediendo a realizar el vacío sanitario de la granja confirmada y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.

OTRAS MEDIDAS

De la misma forma, se establece una zona de restricción alrededor del foco. En los radios de 3 y 10 kilómetros hay 13 explotaciones comerciales con censo, de las que ocho ya pertenecen a otras zonas de restricción de focos anteriores.

Además, se ha establecido, mediante una Resolución del Director General de Producción Agrícola y Ganadera, la obligatoriedad de la vacunación en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción que no sean de autoconsumo, debiendo aplicarse, como mínimo, dos dosis en la pauta vacunal y debiendo garantizarse un nivel adecuado de inmunización mediante las pautas vacunales autorizadas, en todas las manadas incluidas en los municipios de las zonas de restricción de los focos activos.

Esta obligatoriedad se extenderá a las explotaciones de las provincias de Valladolid y Segovia a partir del 1 de agosto de 2026, y a todas las explotaciones de la comunidad autónoma de Castilla y León a partir del 1 de septiembre de 2026.

La secuenciación parcial del virus realizada por el LCV de Algete muestra que el virus circulante en la provincia de Valladolid pertenece al genotipo VII.2, tratándose de un subtipo diferente al detectado en los focos de Valencia (genotipo VII.1.1), lo que corroboraría el descarte del vínculo epidemiológico entre ambos brotes.

Desde el Ministerio se recomienda reforzar la vigilancia pasiva, tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, así como reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, incluyendo las medidas de profilaxis sanitaria, en particular la aplicación de adecuados programas de vacunación frente a la enfermedad.

Aunque la vacuna no proteja al cien por cien, sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como reduce la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas.