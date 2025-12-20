Detenida tras agredir presuntamente con un chuchillo de cocina a su pareja en Burgos

Archivo - Imagen de archivo de sirenas de Policía Local - POLICÍA LOCAL - Archivo

BURGOS, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burgos ha detenido a una mujer de 49 años por agredir presuntamente con un cuchillo de cocina a su pareja sentimental en un domicilio situado en la carretera de Poza.

La detención se produjo el pasado miércoles sobre las 8.00 horas en un domicilio situado en la mencionada vía, donde una mujer fue detenida como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras supuestamente agredir con un cuchillo de cocina a su pareja sentimental, quien resultó con heridas de carácter leve.

Asimismo, otros tres hombres han sido detenidos por la presunta comisión de distintos delitos, entre los que se incluyen agresión y amenazas a agentes de la autoridad, robo con violencia y resistencia grave.

Ese mismo miércoles, a las 18.00 horas, tuvo lugar la segunda detención en el entorno de la calle Romanceros, en la que un hombre de 36 años fue arrestado tras protagonizar un grave altercado que generó una importante alteración del orden público al golpear y causar daños en varios vehículos estacionados.

Durante el proceso de identificación, el individuo acometió contra los agentes actuantes y les profirió graves amenazas, han informado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La tercera detención se produjo el jueves 18 de diciembre, alrededor de las 19.15 horas, en el marco del operativo 'Navidades Seguras' puesto en marcha por la Policía Local.

Los agentes acudieron al entorno del Paseo del Espolón tras recibir un aviso por un robo con violencia en uno de los puestos del mercadillo navideño.

Un testigo presencial informó de que seguían a la persona que había sustraído un objeto sin abonarlo y que, al ser recriminada por ello, había respondido con amenazas y una agresión que causó lesiones, localizándose ambos en la Plaza Mayor.

Cabe destacar que el detenido, un hombre de 60 años, ya era conocido por la Policía Local por su implicación en tentativas de robo en días anteriores en el mercadillo navideño.

Además, durante la intervención, varios comerciantes del entorno se aproximaron a los agentes para informar de otros intentos de sustracción cometidos por esta misma persona, lo que reforzó su detención.

La última detención tuvo lugar el viernes 19 de diciembre, sobre las 4.50 horas de la madrugada, en el entorno del barrio de San Pedro y San Felices.

En este caso, agentes policiales que realizaban labores de patrullaje dentro del operativo 'Navidades Seguras', en la zona del Andén 56, escucharon gritos y observaron un tumulto en el que dos jóvenes se agredían en el suelo.

Los agentes, que se encontraban de paisano, se identificaron como miembros de la Policía Local y lograron separar a los implicados. Durante la intervención, uno de los jóvenes mostró una actitud de resistencia grave y se negó reiteradamente a ser identificado.

Asimismo, varios testigos manifestaron que este joven, de 18 años, había agredido previamente a otras personas, pudiendo uno de ellos presentar una posible fractura del tabique nasal, por lo que se procedió finalmente a su detención.