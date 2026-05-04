Detenida en Barcelona una persona relacionada con el atropello de Navaluenga que dejó a un hombre herido grave

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ÁVILA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este domingo en Barcelona a una persona relacionada con el atropello de Navaluenga (Ávila) que dejó a un hombre herido grave, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

El atropello tuvo lugar minutos antes de las 7.43 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada en la que se informaba de los hechos y de que un varón, de 30 años, estaba consciente, pero herido grave.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico, personal del centro de salud y un helicóptero medicalizado.

Finalmente, el personal médico trasladó al herido en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca.