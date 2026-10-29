Detenida por daños en 24 vehículos en León tras personarse en comisaría y reconocer los hechos

Detenida la presunta autora de provocar daños en 24 vehículos en León. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de León ha esclarecido una serie de daños ocasionados en 24 vehículos estacionados en distintas calles del barrio de La Sal y ha detenido a una mujer de 68 años como presunta autora tras personarse voluntariamente en dependencias policiales y reconocer los hechos.

La investigación se inició tras recibir en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría Provincial de León diversas denuncias por daños en vehículos, consistentes principalmente en rayones realizados con un objeto punzante en diferentes partes de la carrocería, especialmente en los laterales y los capós. En algunos de los casos, los vehículos sufrieron daños en más de una ocasión.

Ante la reiteración de los hechos, agentes del Grupo de Delincuencia Urbana llevaron a cabo un exhaustivo análisis de las denuncias, con el objetivo de establecer posibles conexiones entre los distintos episodios. Las gestiones permitieron detectar un patrón común, tanto en la naturaleza de los daños como en su distribución geográfica y temporal, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los hechos se produjeron entre los días 30 de septiembre y 16 de octubre de 2026, principalmente en las calles Industria, Los Llombos, Fernando III, García Paredes y General Mola y posteriormente se extendieron a las calles María Inmaculada y Cespedal. Se trata de vías próximas entre sí, situadas en una misma zona de la ciudad, en el barrio de La Sal.

Asimismo, los investigadores comprobaron que los daños se repetían en franjas horarias similares, fundamentalmente al final de la madrugada y primeras horas de la mañana, entre las 5.00 y las 09.00 horas, y durante la tarde, entre las 15.00 y las 17.00 horas.

IDENTIFICACIÓN

El análisis conjunto de las denuncias, junto con el estudio de las imágenes aportadas por los denunciantes y las obtenidas mediante medios técnicos policiales, permitió avanzar en la identificación de la presunta autora. En una de las grabaciones se observaba a una persona que se desplazaba en dirección al lugar donde se produjeron los daños, en una franja horaria compatible con los hechos investigados.

En el transcurso de las pesquisas los agentes comprobaron que la investigada poseía varias propiedades en la zona donde se habían producido los daños y que mantenía anuncios activos para su venta. Esta circunstancia fue objeto de las correspondientes comprobaciones policiales dentro de la investigación.

Una vez identificada la investigada y recabados los indicios necesarios, los agentes procedieron a su detención. La mujer, que había sido citada previamente, se presentó voluntariamente en dependencias de la Comisaría Provincial de León el 26 de octubre de 2026, donde prestó declaración y reconoció los hechos denunciados.

Con estas actuaciones la Policía Nacional ha logrado esclarecer los daños ocasionados en 24 vehículos y avanzar en la determinación de las circunstancias que rodearon los hechos.