Detenida por hurtar un paquete con un disco duro de 449 euros en Valladolid

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de hurto tras haberse llevado un paquete de mensajería en la puerta de un comercio que contenía un disco duro valorado en 449 euros.

Los hechos fueron denunciados por la víctima el pasado día 11 de diciembre en la Comisaría de Parquesol, en una denuncia en la que relataba cómo una mujer desconocida había sustraído un paquete que el repartidor había dejado entre la puerta y la verja del establecimiento que regenta.

Esto había ocurrido el día 4 de diciembre y había sido grabado por la cámara de seguridad del local, cuyas imágenes se aportaron a la denuncia, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano realizaron diferentes pesquisas para identificar a la presunta autora, que había protagonizado otros hechos de interés policial en otras ocasiones. En concreto, a la mujer le figuraban 20 reseñas por antecedentes policiales en las bases de datos.

El responsable del servicio policial puso sobre aviso a todos los indicativos entrantes de la autoría de este hurto por parte de la mujer, por lo que las dotaciones policiales que prestaban servicio para evitar la comisión de hechos delictivos pusieron especial atención por si la localizaban.

Esta vigilancia dio su fruto cuando dos agentes de Policía Nacional de paisano a bordo de un vehículo camuflado la localizaron de madrugada el día 13 en la carretera Villabañez y procedieron a su detención como presunta autora de un delito de hurto.

La detenida ha permanecido bajo custodia en dependencias policiales hasta la finalización del atestado policial y, una vez informado el juzgado competente, fue puesta en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello.