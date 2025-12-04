Detenida una mujer por estafar 2.000 euros a un hombre con discapacidad en Ávila

Detenida una mujer por estafar y coaccionar a un hombre con discapacidad en Ávila - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ÁVILA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ávila ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de estafa y coacciones a un hombre con un 66 por ciento de discapacidad intelectual al que presionó para retirar dinero de cajeros y realizar varios bizums por un importe total de 2.000 euros.

La Brigada Provincial de Policía Judicial de Ávila tuvo conocimiento de los hechos cuando la hermana de la víctima acudió a la Comisaría Provincial de Ávila, acompañada por el afectado, y relató que la madre de ambos había observado que su hijo había regresado de manera inusual de madrugada, y que al día siguiente este no había acudido a su puesto de trabajo "debido al fuerte nerviosismo que presentaba", según ha informado la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La madre igualmente, en el desarrollo de los acontecimientos posteriores, acudió a la entidad bancaria donde su hijo gestiona sus fondos y detectó "múltiples operaciones irregulares", en dos días distintos, incluidos bizums, por un importe total de 2.000 euros; todos ellos sin ser "conocido ni autorizado por la familia".

El hombre afectado explicó a los agentes que acudió a un bar para tomar algo cuando una joven inició conversación con él, se ganó su confianza y lo "engatusó" hasta que, poco después, "comenzó a sentirse intimidado y amenazado".

Según las mismas fuentes, la mujer insistió para que la invitara y, posteriormente, con el fin de obtener más dinero, bajo presión y acompañado por ella en todo momento, el hombre acudió repetidas veces al cajero automático para retirar el dinero que "la autora le exigía y le arrebataba inmediatamente, por miedo a ser agredido".

En cuanto a las transferencias BIZUM, el hombre declaró que la joven le arrebató el teléfono móvil y realizó las operaciones sin su consentimiento, todo ello en un clima de amenazas y temor.

Por todo ello, la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos e identificar a todas las posibles implicadas. Como resultado, se procedió a la detención de una mujer, que ya ha sido puesta a disposición judicial. La investigación continúa abierta por si pudieran derivarse nuevos delitos o autoras.