Detenida una mujer en Valladolid por abofetear e insultar de forma xenófoba al empleado de un supermercado

Sucesos.-Dos detenidos en Valladolid por el robo de bicicletas y a otro tras intentar utilizar una visa que no era suya - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de odio tras, supuestamente, proferir insultos de carácter xenófobo y abofetear al responsable de un supermercado que vigilaba a su pareja.

Los hechos han ocurrido en la tarde del pasado 23 de marzo en un establecimiento comercial de la capital vallisoletana. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, un hombre conocido por los empleados por hurtos previos ha accedido al local, lo que ha motivado que un responsable del comercio iniciara una "estrecha vigilancia" sobre él para evitar nuevos robos.

Al percatarse de la presencia del trabajador, el varón ha optado por abandonar el supermercado sin sustraer ningún producto, no obstante en el exterior esperaba la ahora detenida, pareja del hombre, quien al conocer lo sucedido se ha encarado con el empleado dirigiéndole frases como "vete a tu país, extranjero de mierda" y "vete a trabajar a tu puto país", un punto en el que ha llegado a propinarle un bofetón en el rostro.

La víctima ha seguido a la pareja mientras intentaba avisar por teléfono a la Policía Nacional, momento en el que la mujer ha continuado con los insultos xenófobos y ha vuelto a intentar agredirle.

Una dotación de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que realizaba labores de patrulla preventiva en una plaza próxima, ha intervenido al observar la aglomeración de ciudadanos.Los agentes han podido oír cómo la mujer gritaba expresiones como "panchito de mierda, dejadme que le pegue otra ostia".

Tras identificar a las partes y a varios testigos, la Policía ha procedido a la detención de la mujer por un presunto delito relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas con motivación xenófoba.

A la arrestada, que ya ha sido puesta a disposición judicial y se encuentra en libertad, le constan 22 detenciones anteriores en las bases de datos policiales. Asimismo, la víctima ha manifestado que la mujer ya había protagonizado episodios previos de insultos por el mismo motivo.