Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a una mujer por su presunta participación en un delito de estafa después de que exigiera bajo amenazas por whatsapp dinero a una vecina de Santa Margalida (Islas Baleares).

Los hechos comenzaron a investigarse tras una denuncia presentada en la citada localidad en la Guardia Civil el pasado 17 de septiembre. La víctima manifestó haber recibido mensajes a través de WhatsApp en los que se le exigía el pago de dinero bajo amenazas, ante esta situación, los agentes realizaron varios pagos a una cuenta cuya titular residía en Palencia, tal y como han informado desde la Subdelegación del Gobierno.

Por este motivo, los agentes iniciaron las pesquisas al residir en esta ciudad la titular de la cuenta, presunta autora de los hechos. Los policías realizaron las gestiones necesarias para identificar a la titular de la cuenta bancaria y esclarecer su posible participación en los hechos.

Como resultado de estas actuaciones, el pasado 17 de noviembre se procedió a su detención en dependencias de la Policía Nacional de Palencia por su presunta participación en un delito de estafa.

La detenida prestó declaración y fue informada de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

Las diligencias policiales fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número Cuatro de Palencia, en funciones de guardia.