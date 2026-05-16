Detenida por realizar compras masivas online por más de 65.000 euros con cupones fraudulentos en Valladolid

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VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Valladolid por su presunta participación en una estafa continuada cometida a través del uso fraudulento de cupones promocionales y vales descuento pertenecientes a clientes de una conocida cadena de establecimientos comerciales para realizar pedidos valorados en más de 65.000 euros.

En concreto, fueron 27 los pedidos completados por un importe total de 9.211,41 euros y más de 120 cupones fraudulentos, mientras que otros 159 pedidos resultaron cancelados, valorados en 56.392,36 euros, y dos pedidos devueltos, por importe de 1.018 euros.

La detención se produjo a las 16.00 horas del 5 de mayo, tras una investigación iniciada a raíz de dos denuncias presentadas el 2 y el 23 de diciembre de 2025, en las que el establecimiento afectado alertaba del uso irregular de un elevado número de cupones promocionales asignados a clientes de toda la geografía nacional.

Las pesquisas policiales han permitido acreditar que la mujer realizó 27 pedidos completados a través del canal online del establecimiento, por un importe total de 9.211,41 euros.

De esa cantidad, 9.139,12 euros fueron abonados mediante 120 cupones promocionales de procedencia ilícita, cuyos legítimos titulares --clientes de distintos puntos del país-- tuvieron que ser compensados por la empresa al constatar que sus cupones habían sido utilizados previamente por la investigada.

Además, el establecimiento ha documentado 159 pedidos cancelados, valorados en 56.392,36 euros y dos pedidos devueltos, por importe de 1.018 euros, todos ellos con idéntico modus operandi y vinculados a la misma mujer.

La investigada era "plenamente conocedora" de la irregularidad de sus compras, no solo por el volumen de pedidos anulados y completados, sino porque fue identificada en tres ocasiones por patrullas policiales en tres establecimientos distintos de Valladolid, donde se le requirió que acreditara la procedencia de los cupones que portaba.

El análisis conjunto de estas identificaciones y de la documentación aportada por el establecimiento ha permitido determinar que la mujer es la autora de la estafa, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las once tarjetas bancarias empleadas en los pedidos están a su nombre y vinculadas a una cuenta bancaria de su titularidad desde 2006, si bien diez de ellas era tarjetas virtuales, generadas exclusivamente para completar los pedidos.

Entre los DNI utilizados figuran el de su madre, el de una persona vinculada en 2011 al domicilio familiar y dos numeraciones correlativas al DNI de la propia investigada.

Las direcciones asociadas a los pedidos corresponden a su domicilio habitual en Valladolid y al domicilio de sus padres y en todos los casos, la autora era quien aplicaba los cupones, recibía o recogía los pedidos, disponía de los productos y abonaba únicamente un porcentaje mínimo mediante tarjetas bancarias de su titularidad.

La mujer ha sido puesta en libertad y ha quedado a disposición de la autoridad judicial.