Detenida tras robar en la zona reservada a trabajadores de una céntrica tienda de tipa de Salamanca

SALAMANCA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca detuvieron a una mujer por un delito contra el patrimonio cometido en una zona reservada para trabajadores de una céntrica tienda de ropa de Salamanca y de la que había cogido un teléfono de una de las empleadas y otros efectos que estaban en sus taquillas.

Los hechos ocurrieron la semana pasada en una tienda de ropa ubicada en dicho establecimiento. La autora entró en la tienda y accedió a la zona de vestuarios de los trabajadores. Una vez allí y del interior de una de las taquillas cogió un teléfono y un paquete de tabaco que estaban en un abrigo, y también una prenda de vestir con la etiqueta de la tienda.

La autora, al ser sorprendida en el interior por una trabajadora, tiró hacia la zona de los baños el teléfono móvil sustraído y una prenda de vestir con la etiqueta del establecimiento, tal y como han asegurado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes policiales en servicio acudieron al lugar de los hechos, donde los empleados tenían retenida a la mujer. Una vez allí recabaron información de los empleados, y la propietaria del teléfono manifestó que éste estaba valorado en casi 1.500 euros y que la prenda de ropa, valorada en 30 euros, era propiedad del establecimiento.

Los agentes identificaron a la mujer y entre sus pertenencias localizaron un paquete de tabaco, que fue reconocido por la propietaria del teléfono sustraído como de su propiedad, al tiempo que manifestó que le faltaba de uno de los bolsillos de su abrigo y que estaba en la taquilla.

Ante lo expuesto, los agentes procedieron a la detención de la autora de los hechos por un presunto delito de hurto y ha sido trasladada a dependencias policiales, junto con los efectos que fueron intervenidos y posteriormente entregados a sus legítimos propietarios.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial competente de Salamanca, y la detenida ha pasado a su disposición.