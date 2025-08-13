Detenida en Valencia por estafar 8.730 euros a una empresa segoviana

SEGOVIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 40 años, residente en Riba-Roja de Turia (Valencia), como presunta autora de una estafa a través de medios telemáticos, al lograr que el pago de una factura de una empresa de Segovia llegara a una cuenta suya en lugar de a la del proveedor real.

La detenida usó el método denominado 'BEC' (por sus iniciales en inglés Business Email Compromise, compromiso de correo electrónico corporativo del negocio). En esta estafa, el delincuente accede al correo electrónico de la empresa y hace creer a quien lo recibe que es el proveedor que envía la factura.

La operación se abrió tras las denuncias presentadas por una empresa segoviana y por la persona que debía abonar una factura a este negocio, quien realizó el pago a una cuenta bancaria, tras la alteración de la factura de 8.730,45 euros. Ese dinero no llegó a la empresa segoviana, sino a la cuenta de la delincuente.

La mujer había logrado acceder a los servicios de correo de la empresa segoviana, entró en sus correos de contabilidad, modificó la factura para desviar el pago a su cuenta bancaria y engañó al pagador, que hizo la transferencia a esa cuenta ilícita, en la creencia de que abonaba los servicios de la empresa de Segovia.