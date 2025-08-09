Detenida en Valladolid por amenazar a un hombre con discapacidad con un vídeo sexual y obtener casi 12.000 euros

Archivo - Sucesos.-Detenido en Valladolid tras usar las llaves de su anterior hospedaje en un hostal para robar una tele - SUBD. GOBIERNO VALLADOLID. - Archivo

La mujer ha sido detenida como presunta autora de un delito de coacciones y allanamiento de morada

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el barrio de La Rondilla de Valladolid a una mujer que amenazó durante más de un mes a un hombre con una discapacidad del 65 por ciento con difundir un vídeo de contenido sexual, por lo que debido al miedo generado por estas amenazas, la víctima llegó a entregar un total de 11.415,10 euros.

La detención tuvo lugar en la mañana del viernes, cuando una patrulla uniformada fue comisionada a las 8.20 horas para que se dirigiera a una calle de la Rondilla.

Según la comunicación recibida, una mujer que había sido denunciada el día anterior por amenazas, se encontraba nuevamente en el lugar de los hechos solicitando dinero.

A su llegada, los agentes observaron a una mujer en la vía pública que conversaba con un varón que se hallaba asomado a la ventana de una vivienda.

Los funcionarios pudieron escuchar cómo el varón le decía a la mujer que le dejara en paz y al ser preguntados por los agentes, la mujer negó haber requerido presencia policial y afirmó que no ocurría nada.

En ese momento, se asomó a la misma ventana una mujer que manifestó ser la requirente del servicio. Esta persona, hermana del varón, explicó que la mujer que estaba en la calle había sido denunciada el día anterior por amenazar a su hermano para obtener dinero.

Los agentes comprobaron la denuncia interpuesta en la Comisaría Provincial de Valladolid el 7 de agosto, que recogía que el varón, quien tiene una discapacidad reconocida del 65 por ciento, había sido víctima de una serie de hechos que se habían prolongado durante aproximadamente un mes.

Todo comenzó el pasado 4 de julio, cuando esta mujer, conocida de la infancia pero con la que no mantenía contacto reciente, se presentó en las inmediaciones de su domicilio alegando haber olvidado las llaves dentro de su casa y solicitando dinero para llamar a un cerrajero, por lo que la víctima accedió a prestarle 100 euros.

Desde entonces, la mujer habría solicitado dinero de "forma insistente" con diversas excusas, como emergencias familiares, y con "presiones verbales, gritos y amenazas".

En una ocasión, logró permanecer sola en el domicilio de la víctima durante varias horas, tras lo cual el varón notó la desaparición de algunas pertenencias menores, como colonias, por lo que sospechó que la mujer pudo haber sustraído un juego de llaves que él guardaba en un cajón.

La mujer le exigía dinero alegando tener en su poder un vídeo de contenido sexual y que debido al miedo generado por estas amenazas, había llegado a entregarle un total de 11.415,10 euros.

También se indicó que la mujer accedía al domicilio sin consentimiento y se negaba a abandonarlo hasta recibir dinero, de manera que los agentes se entrevistaron con la mujer en la vía pública, quien reconoció haber acudido al lugar para pedir dinero y admitió que no era la primera vez que lo hacía, aunque desconocía las cantidades entregadas.

Ante los hechos manifestados y la existencia de denuncia previa, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de coacciones y otro de allanamiento de morada.

La mujer ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial que ha determinado su libertad a la espera, en su caso, del correspondiente juicio.