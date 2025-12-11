Detenida en Valladolid tras intentar llevarse productos de un comercio y agredir a un viandante y a la policía

   VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a una mujer que intentó llevarse productos de un establecimiento comercial y, tras evitarlo un vigilante de seguridad, agredió a un viandante y a los agentes que intervinieron.

   Los hechos se produjeron en la zona centro de Valladolid en torno a las 17.30 horas de este miércoles, 10 de diciembre, cuando una llamada avisó de que una mujer ebria agredía a la gente, han informado a Europa Press fuentes policiales.

   Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Municipal, que a su llegada observaron un tumulto de gente y, en el centro, un varón caído en el suelo y una mujer que daba voces.

   Mientras el vigilante de seguridad atendían al hombre, los agentes intentaron hablar con la mujer, que empezó a lanzar manotazos y patadas al tiempo que daba voces, por lo que los policías trataron de sujetarla para evitar que alcanzara a alguien y, aún así, logró golpear a uno de ellos.

   Los agentes locales intentaron reducir a la mujer, que mantuvo su actitud agresiva, por lo que finalmente los agentes procedieron a su detención.

   Posteriormente, los policías se entrevistaron con el vigilante, que había sido testigo de los hechos y manifestó que la mujer intentó llevarse productos sin pagar del establecimiento comercial, pero no la dejó y la echo del local, tras lo que se puso agresiva y comenzó a agredir a los viandantes.

   Por todo ello, la mujer quedó detenida mientras los agentes informaron al agredido de la posibilidad de presentar denuncia por lo ocurrido.

