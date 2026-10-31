Detenida en Valladolid una mujer con 36 antecedentes por estafar 54.500 euros y joyas con el 'tocomocho' - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer perteneciente a un clan familiar itinerante especializado en el timo del tocomocho, a la que se atribuyen tres estafas cometidas en Ávila, Talavera de la Reina (Toledo) y Valladolid, con las que el grupo obtuvo un botín de 54.500 euros en efectivo y varias joyas.

La arrestada, que tenía 36 antecedentes policiales por distintos motivos, entre ellos pertenencia a organización criminal y estafa, fue localizada el pasado 28 de octubre en los juzgados de Valladolid, cuando acudía a realizar un trámite administrativo, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las tres estafas fueron denunciadas durante los meses de septiembre y octubre y seguían el mismo procedimiento.

En ellas participaban varios delincuentes, entre ellos la ahora detenida, que actuaba como gancho para convencer a las víctimas de que un hombre poseía varios décimos premiados de la ONCE y estaba dispuesto a entregarles uno como agradecimiento por ayudarle a cobrarlos.

Para conseguir el supuesto cupón premiado, el falso ganador exigía a las víctimas que le mostrasen una cantidad de dinero en efectivo como fianza.

En ese momento, la mujer detenida intervenía y exhibía una importante cantidad de dinero para reforzar la credibilidad del engaño y convencer a los afectados de que ella también estaba interesada en hacerse con uno de los décimos.

De esta forma, conseguía disipar sus dudas y facilitar que entregasen sus ahorros a los estafadores.

La primera de las estafas se produjo el 3 de septiembre en Ávila, donde los delincuentes consiguieron 10.000 euros en efectivo y varias joyas.

La segunda tuvo lugar el 30 de septiembre en Talavera de la Reina, donde se hicieron con 38.500 euros, mientras que la tercera se perpetró el 14 de octubre en Valladolid, con un botín de 6.000 euros.

Las investigaciones desarrolladas de forma paralela por agentes de la Policía Nacional de las tres localidades permitieron identificar a los presuntos autores y determinar que pertenecían a un clan familiar itinerante especializado en las estafas mediante los métodos del tocomocho y la estampita, que se caracteriza por su movilidad por todo el territorio nacional para dificultar su localización.

Sobre los presuntos implicados se habían cursado órdenes policiales de detención.

Los investigadores de Valladolid tuvieron conocimiento de que la mujer se disponía a realizar un trámite administrativo en los juzgados de la capital, por lo que establecieron un dispositivo especial que culminó con su arresto por tres presuntos delitos de estafa.

Tras permanecer bajo custodia en dependencias policiales, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su libertad.

El resto de los participantes en las estafas permanecen huidos y son buscados por la Policía.