Detenida en Valladolid a reconocerla por las cámaras tras robar 60 botellas de alcohol y 3.000 euros de un bar

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid cuando iba a refugiarse a su casa después de robar en una peluquería - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer que, junto a un varón, presuntamente robó 60 botellas de alcohol y 3.000 euros del interior de un bar, en el que causó daños, al igual que en el vehículod e la propietaria del mismo, que estaba allí estacionado.

Los hechos se remontan al domingo, 19 de abril, cuando la Policía acudió por la mañana a un bar de la ciudad para entrevistarse con la propietaria del mismo después de que autores desconocidos hubieran forzado el acceso al local durante esa madrugada, causado daños en el interior del local y en su turismo, aparcado en la puerta.

Si bien en un primer momento debido al gran desorden la víctima no pudo apreciar que se habían llevado los ladrones, en denuncia posterior en dependencias policiales detalló que le habían sustraído alrededor de 60 botellas de alcohol, unos 3.000 euros en efectivo y un ordenador portátil que tenía en un despacho.

Los daños de su turismo (varias abolladuras en la carrocería y retrovisores fracturados) todavía no habían sido valorados, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La víctima explicó a los agentes que había cámaras que pudieran haber grabado los hechos y, cuando procedieron a visionar las imágenes, se vio claramente a un hombre y una mujer acometiendo el robo. En uno de los momentos se veía como la mujer, en un descuido, dejaba de taparse el rostro con un pañuelo y fue identificada inmediatamente tanto por los agentes de Policía Nacional como por la víctima.

CONOCIDA POR OTROS HECHOS

Se trataba de una mujer, delincuente habitual conocida por cometer pequeños delitos contra el patrimonio, a quien la propietaria del local reconoció como cliente del establecimiento, donde la presunta autora de los hechos había estado la noche anterior.

Tras informar a la víctima de los pasos a seguir para presentar la correspondiente denuncia y solicitar a agentes de Policía Científica que realizaran una inspección técnico ocular en el local, los policías nacionales pusieron en conocimiento del grupo de investigación correspondiente la identidad de la presunta autora.

Horas después, una dotación de agentes uniformados de Policía Nacional que realizaban labores preventivas para evitar la comisión de hechos delictivos patrullaban por la calle Villabañéz cuando vieron a la mujer.

Los agentes procedieron a interceptarla y a su detención como presunta autora de un delito de robo con fuerza y trasladaron a la mujer a dependencias policiales, donde permaneció bajo custodia hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su libertad. Mientras tanto, el Grupo de Robos de la Policía Nacional se continúan las pesquisas para detener al otro participante del robo.