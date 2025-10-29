Detenida en Valladolid por robar joyas, dinero y objetos del domicilio de los ancianos a los que cuidaba

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por empujar y arrastrar por el suelo a una empleada de un súper, que resultó herida - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a una mujer por el robo de joyas con las que obtuvo más de 6.000 euros de beneficio, dinero y objetos del domicilio de la pareja de ancianos a los que cuidaba en el barrio de Huerta del Rey, en Valladolid.

La denuncia fue interpuesta por unos familiares el pasado 15 de septiembre tras detectar la desaparición de varias joyas en el domicilio de sus tíos, de 91 y 87 años, quienes recibían asistencia domiciliaria las 24 horas del día desde hace más de una década debido a su deterioro cognitivo, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Según consta en la denuncia, desde el año 2020 acudían regularmente al domicilio tres personas como cuidadoras, además de una cuarta de forma esporádica. Los denunciantes manifestaron que, desde finales de abril y comienzos de mayo, comenzaron a faltar diversos objetos del hogar, incluyendo alimentos, productos de limpieza y menaje.

Asimismo, se comprobó la desaparición de 320 euros en efectivo que estaban guardados en un sobre en el despacho del domicilio. Entre los objetos sustraídos se encontraban varias joyas, cuya desaparición motivó la apertura de diligencias policiales.

Tras diversas gestiones de investigación, se logró localizar ventas de joyas a nombre de una de las cuidadoras habituales, coincidentes con las descritas en la denuncia.

El valor total de las piezas vendidas asciende a 6.020 euros, distribuidos en siete transacciones de diferentes cuantías que oscilan entre los 70 y los 2.700 euros.

La presunta autora fue detenida en la mañana del día 22 de octubre, tras lo que quedó en libertad en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.