Detenidas en Burgos tres mujeres pertenecientes a un grupo organizado cuando intentaban robar en pisos

Objetos incautados a las tres detenidas en Burgos. - POLICÍA NACIONAL

BURGOS 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido y puesto a disposición judicial a tres mujeres vinculadas a grupos criminales organizados cuando se disponían a robar en pisos.

Las tres investigadas por robo con fuerza en grado de tentativa son originarias de Europa del Este, tienen entre 35 y 55 años y cuentan con varios antecedentes previos en España por la comisión de delitos contra la propiedad.

En particular, están vinculadas policialmente con el robo con fuerza en domicilios, generalmente habitados y cuyas acciones perpetran a plena luz del día, para lo que se hacen valer de diferentes técnicas que les permitan abrir la puerta de entrada a los mismos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La Policía ha señalado que en este caso se las considera especialistas en el método conocido como "resbalón" y han sido detenidas en los últimos años en ciudades como Málaga, Tarragona, Cáceres o Madrid, entre otras.

Los hechos se produjeron cuando efectivos del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia profesional detectaron a estas tres mujeres mientras viajaban en un vehículo particular en dirección a Burgos. En consecuencia, se desplegó un dispositivo de vigilancia con el objetivo de prevenir cualquier tipo de hecho delictivo.

Las tres sospechosas entraron en la ciudad y comenzaron a merodear a pie por diferentes calles del barrio de Gamonal y se pudo observar cómo vigilaban determinados inmuebles en concreto. Las mismas fuentes han señalado que, para lograr sus objetivos, precisan realizar diversas comprobaciones previas, en particular que en la vivienda no se encuentre nadie al momento de cometer el asalto, por lo que vigilan el domicilio objetivo del robo con precisión.

ROBO FRUSTRADO

Tras introducirse en un portal de viviendas en altura y permanecer en su interior durante varios minutos, los agentes decidieron intervenir, lo que permitió frustrar la acción delictiva.

Al momento de su detención, las tres mujeres portaban atuendo y complementos de ropa con los que protegían su rostro con el objetivo de impedir o dificultar su identificación, tales como gorros, bufandas, guantes o mascarillas quirúrgicas, entre otros.

También les fueron intervenidos utensilios plásticos con los que consiguen abrir las puertas de los domicilios por el procedimiento del resbalón (que requiere que el morador no haya cerrado con vueltas de llave la cerradura de entrada), y cuya técnica requiere de cierta especialización.

Este tipo de organizaciones criminales especializadas en robos en viviendas habitadas se caracterizan por su profesionalidad y especialidad, que incluye reparto de tareas, vigilancia previa del objetivo y huída planificada.

A menudo están integrados por mujeres, que forman grupos, núcleos y células de estructura variable, tienen una alta movilidad geográfica e itinerancia y cuentan con una red de ocultación y salida al mercado negro -incluso internacional- de los objetos sustraídos, en particular joyas de alto valor.