Detenidas cinco personas en la AP-6 en Arévalo (Ávila) tras ser interceptadas con dos toneladas de cable de cobre

Cable de Cobre - GUARDIA CIVIL

ARÉVALO (ÁVILA), 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito de receptación de cobre tras un operativo desarrollado en la autopista AP-6, a su paso por el término municipal de Arévalo (Ávila), Durante la intervención, los agentes han logrado recuperar un total de 2.050 kilogramos de cableado de tendido telefónico de procedencia ilícita.

Los hechos se han producido en el kilómetro 129 de la citada vía, sentido Madrid, cuando efectivos del Destacamento de Tráfico de Arévalo y de Seguridad Ciudadana de Adanero han procedido a dar el alto a una furgoneta. En ese momento, dos de los ocupantes han abandonado el vehículo para emprender la huida a pie campo a través.

Tras registrar la furgoneta abandonada, los agentes han hallado en su interior el material telefónico cortado y pelado, además de una escalera, cuatro cizallas de grandes dimensiones, guantes y diversas prendas de ropa. Ante este hallazgo, la Central Operativa de Servicios (COS) ha activado de inmediato un dispositivo de localización coordinado.

En el transcurso del operativo, los individuos huidos han sido localizados cuando intentaban acceder a otro vehículo en el que viajaban tres personas que habían acudido a recogerlos. Al detectar la presencia policial, este segundo automóvil ha iniciado una fuga, aunque ha sido finalmente interceptado por los agentes desplegados en la zona.

La Guardia Civil ha procedido a la identificación y detención de los cinco implicados al no poder demostrar estos la lícita procedencia del material incautado. Los detenidos, junto con el cableado y los vehículos intervenidos, han quedado a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se mantienen las investigaciones para devolver el cobre a su legítimo propietario.