Detenidas cinco personas por tráfico de drogas y desmantelados dos puntos de distribución en Ponferrada (León)

En el registro de los inmuebles se ointervinieron hachís, cocaína, dinero en efectivo y diverso material relacionado con la manipulación y distribución de droga. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Se registraron dos inmuebles de un mismo clan familiar y se intervinieron drogas, dinero en efectivo y vehículos, entre otros

PONFERRADA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Ponferrada (León) han detenido a cinco personas por presuntos delitos de tráfico de drogas y han desmantelado dos puntos de distribución en la ciudad.

Los agentes llevaron a cabo el pasado día 8 de mayo la entrada y registro simultáneo de dos inmuebles de la localidad utilizados presuntamente para el tráfico de sustancias estupefacientes. Uno de ellos funcionaba, además, como punto de venta directa a consumidores.

La investigación, iniciada meses atrás, se centró en una vivienda en la que se realizaban ventas a personas consumidoras que adquirían pequeñas cantidades para su autoconsumo, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Según las pesquisas policiales la responsable del inmueble recibía el suministro de una tercera persona encargada de abastecer la sustancia para su distribución. Debido a la complejidad del operativo y con el objetivo de evitar posibles fugas o la destrucción de pruebas, los registros se desarrollaron de forma coordinada y simultánea en ambos inmuebles.

Durante la investigación los agentes constataron mediante vigilancias y seguimientos un constante trasiego de compradores. Asimismo, se levantaron diversas actas policiales y se detectó incluso la adquisición de productos utilizados para la preparación de la droga para su consumo, como el volvone (producto de limpieza derivado del amoniaco).

CULMINACIÓN DE LA OPERACIÓN

La operación culminó con la entrada y registro en las dos viviendas: la primera, considerada punto de venta al menudeo y la segunda, vinculada al principal suministrador del grupo investigado.

En el primero de los inmuebles fueron detenidas tres personas y se intervinieron cantidades de hachís y cocaína, dinero en efectivo y diverso material relacionado con la manipulación y distribución de droga como básculas de precisión, bolsas de plástico y máquinas selladoras de vacío.

En el segundo registro fue arrestado el presunto principal suministrador, donde se localizaron dinero en efectivo, sustancias de corte, maquinaria de sellado al vacío y una bolsa envasada con una importante cantidad de efectivo. Además, se intervinieron dos vehículos y se procedió a la detención de una quinta persona presuntamente relacionada con los hechos.

PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VECINAL

Con esta actuación, la Policía Nacional ha logrado desmantelar dos puntos de distribución de droga que generaban problemas de convivencia vecinal y una notable alarma social en la zona.

Una vez concluidas las diligencias y levantado el secreto de sumario, tres de los detenidos fueron puestos a disposición judicial, mientras que los otros dos quedaron en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales. La investigación continúa abierta.