Detenido tras acudir con un hacha a casa de un hombre al que había amenazado en el barrio La Rondilla

Detenido tras acudir con un hacha a casa de un hombre al que había amenazado en el barrio de La Rondilla de Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de amenazas graves después de que se presentara en el domicilio de un hombre con un hacha de grandes dimensiones y realizara varias embestidas contra él, que consiguió esquivarlas y refugiarse en su vivienda, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 13 de septiembre en una calle del barrio de La Rondilla, después de que el detenido mantuviera una discusión telefónica con el propietario de un inmueble al que había cedido el uso de un trastero.

Según el relato de la víctima y de los testigos, el hombre comenzó a insultarle y amenazarle y posteriormente se desplazó hasta la puerta de su domicilio portando el hacha.

En ese momento, el propietario se encontraba en la vía pública y el presunto agresor se dirigió hacia él y realizó varias embestidas con el arma, que la víctima logró esquivar.

Varios familiares que presenciaron el intento de agresión desde una ventana abrieron rápidamente el portal para permitir que el hombre pudiera refugiarse en el interior del domicilio, desde donde alertó a la Policía Nacional.

Los agentes iniciaron la búsqueda del presunto autor y lograron localizarlo poco después en posesión del hacha descrita por la víctima y los testigos.

Por estos hechos procedieron a su detención como presunto autor de un delito de amenazas graves y lo trasladaron a dependencias policiales para continuar con las diligencias. Al detenido le constan 18 detenciones anteriores.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, esta ha decretado su puesta en libertad.