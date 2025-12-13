Detenido por amenazas graves con un arma blanca en un local hostelero de Valsemana-Cuadros (León) - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 50 años por los supuestos delitos de amenazas graves con arma blanca, coacciones y lesiones ocurridas en un establecimiento hostelero de la localidad leonesa de Valsemana-Cuadros.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 6 de diciembre cuando una patrulla de la Guardia Civil se trasladó hasta un establecimiento hostelero ubicado en la citada localidad tras recibirse una llamada en la que se alertaba de un conflicto entre varias personas.

Una vez en el lugar, los agentes recabaron todos los datos necesarios para la identificación de las personas involucradas, para posteriormente continuar con las investigaciones, ya que a la llegada de la patrulla el responsable de las amenazas no se encontraba en la zona, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De las actuaciones posteriores se hizo cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil de León, quienes apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia, han procedido a la detención del presunto autor de los hechos.

Las diligencias instruidas hasta el momento, junto con el detenido, serán entregadas en el Juzgado de Instrucción número 4 de León, continuándose no obstante con más gestiones para el total esclarecimiento de este suceso.