Detenido por arrancar de un mordisco parte de una oreja a otro durante una pelea en un local de Salamanca

SALAMANCA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Salamanca como presunto autor de un delito de lesiones a otro varón al que mordió y causó lesiones graves en una oreja, además de una luxación en el hombro, por lo que la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico.

La agresión se produjo durante la madrugada del pasado 14 de noviembre en el interior de un establecimiento de ocio nocturno de la capital salmantina y el presunto autor fue detenido poco después en el exterior, han informado fuentes policiales.

A su llegada a las inmediaciones del local de ocio nocturno en el que se produjo la reyerta, los policías encontraron a dos hombres retenidos por los vigilantes del establecimiento que explicaron que ambos habían protagonizado un altercado en el interior del local del que habían sido expulsados.

Las mismas fuentes han explicado que en el lugar se encontraba otro hombre que presentaba una "importante hemorragia" en la oreja derecha y que aseguró que las lesiones se las había ocasionado uno de los implicados mediante un mordisco durante la pelea.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar atendieron al herido y ante los hechos y las manifestaciones recabadas en el lugar, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor como responsable de un delito de lesiones.