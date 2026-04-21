Detenido en Ávila por meter en su coche a la fuerza a su pareja y golpearla

Archivo - Coche de la Policía Local de Ávila. - POLICÍA LOCAL DE ÁVILA - Archivo

ÁVILA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ávila ha detenido a un vecino de Ávila de 45 años por posibles delitos de detención ilegal y violencia de género hacia su pareja, una mujer, vecina de Ávila también, de 43 años.

Según informa el Ayuntamiento, los hechos se produjeron cuando efectivos de este servicio municipal fueron requeridos por el 1-1-2 a las 21.15 horas del 18 de abril, para atender varios avisos en los que se indicaba que una pareja mantenía una fuerte discusión en las inmediaciones de la gasolinera situada en la carretera de Burgohondo.

Personados en el lugar, una mujer manifestó que su pareja la había introducido en el coche de él a la fuerza en la localidad de Amavida y, durante el trayecto a la ciudad de Ávila, había sufrido agresiones por parte del hombre.

El interesado, por su parte, indicó que había discutido con su pareja y que también había sufrido lesiones -resultaron ser de carácter leve- con un cuchillo por parte de ella.

Ambas personas fueron atendidas por los servicios sanitarios y se procedió a la detención del vecino de Ávila por posibles delitos de detención ilegal y violencia de género.