Detenido en Burgos un hombre de 31 años por agredir a su expareja, a la que quitó unas llaves y un teléfono

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Local de Burgos. - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

BURGOS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a un hombre de 31 años acusado de un presunto delito de violencia de género, al que le fueron intervenidas las llaves del piso de su ex pareja, así como un teléfono móvil que no le pertenecía.

Los hechos se produjeron el sábado, 18 de octubre, sobre las 8.25 horas, cuando se recibió un aviso en el 112 que informaba de una presunta agresión de un hombre a una mujer, en un domicilio de la calle Doña Constanza.

Agentes adscritos a la Unidad de Respuesta Rápida y Protección Ciudadana localizaron al presunto agresor en la puerta del ascensor, que explicó que había discutido con su expareja.

Otra dotación de agentes de Policía Local accedió al domicilio, localizando a la víctima, una mujer con síntomas claros de haber sufrido una agresión, por lo que procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de violencia de género.