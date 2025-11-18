Detenido en Burgos con once gramos de cocaína y 420 euros en efectivos

BURGOS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en una céntrica calle de Burgos a un individuo que portaba once gramos de cocaína y 420 euros en efectivo.

El arresto se produjo cuando los policías observaron caminando por una céntrica calle de la capital a esta persona, ya conocida previamente por su relación con la tenencia de sustancias prohibidas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Al observar a la dotación uniformada, el joven hizo un giro repentino, alejándose del vehículo policial, por lo que fue interceptado.

En el registro de sus pertenencias se le localizó un envoltorio de plástico cerrado, que contenía lo que resultaron ser 11,17 gramos de cocaína. Además, portaba 420 euros en efectivo en billetes de distinto valor facial, así como dos teléfonos móviles, todo ello del mismo modo intervenido.

El detenido, con antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, han señalado las mismas fuentes.