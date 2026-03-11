Detenido en Burgos tras orinar junto a la barra de un bar y beberse las copas de otros clientes

BURGOS 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burgos ha detenido a un varón por delito de atentado a agentes de la autoridad, tras resistirse a la actuación de una patrulla que pretendía identificarle por, entre otras razones, orinar junto a la barra de un bar y tomarse las copas de otros clientes, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

La detención del citado individuo se produjo sobre las 21.00 horas del pasado domingo en un establecimiento de hostelería de la plaza de Roma, tras recibir un aviso en el que se informaba de que un hombre se encontraba molestando y generando un altercado.

De inmediato, agentes de la Unidad de Respuesta Rápida de la Policía Local acudieron a dar respuesta al aviso del 112 y una vez en el escenadrio de los hechos pudieron observar cómo este hombre, de 30 años, al percibir la presencia policial, se introducía en el aseo femenino.

Según manifestaron entonces los testigos y personas agraviadas que se encontraban en el establecimiento, este hombre había orinado en el interior junto a la barra y se había bebido varias consumiciones de algunos clientes.

Tras insistir en reiteradas ocasiones, el alborotador finalmente accedió a salir del baño con una actitud agresiva y desafiante, de continua negativa a la identificación, que culminó con una agresión a uno de los agentes, sin consecuencias graves para él, pero que se tradujeron en la detención del autor por un presunto delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

En el proceso de detención, este hombre opuso gran resistencia a la misma, con lo que finalmente ingresó en calabozos y quedó a disposición judicial.