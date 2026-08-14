Detenido en Burgos por la venta ilegal de armas tras incautarle rifles, revólveres y 1.023 cartuchos

Rifle intervenido al detenido en un pueblo de Burgos, en la zona de Las Merindades. - SUB GBNO EN BURGOS

BURGOS, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón en la comarca burgalesa de Las Merindades como presunto autor de delitos de tráfico de armas, tenencia ilícita y depósito de municiones.

La investigación de la operación 'Gaucho', desarrollada por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, se inició meses atrás tras las labores permanentes de vigilancia del mercado "negro" de armas y su posible abastecimiento a organizaciones criminales.

En el marco de estos dispositivos preventivos, los agentes detectaron una presunta actividad de tráfico ilegal de armas en la provincia, dando inicio a unas pesquisas que permitieron identificar y seguir la pista de los posibles implicados.

Los agentes centraron la investigación en un vecino de la provincia burgalesa que, presuntamente, estaría suministrando armas a distintos individuos, varios de ellos con antecedentes policiales y penales.

La Guardia Civil intensificó las actuaciones para determinar la magnitud de la red de distribución ilegal, identificar a los destinatarios y esclarecer el destino final de las armas, y llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio del implicado.

Allí, los agentes localizaron una gran cantidad de armas -entre los que destacaban varios rifles y revólveres- junto con abundante munición y diverso material relacionado con su reparación y mantenimiento, así como diferentes componentes de carácter armamentístico.

Entre el material intervenido destaca, "por su extraordinaria peligrosidad para la seguridad pública", un fusil de guerra automático, así como una pistola de calibre 9 milímetros con dos cargadores y munición, armas sin ningún tipo de documentación.

Asimismo, se encontraron 1.023 cartuchos metálicos de diferentes calibres, además de pólvora, fulminantes e iniciadores.

Tras estos hallazgos, los agentes pudieron determinar, indiciariamente, que el detenido había realizado numerosas operaciones de compraventa de armas en el pasado sin cumplir los requisitos y controles establecidos por la normativa vigente.

Por ello, se le imputan los delitos de tráfico de armas, así como tenencia de armas de fuego reglamentadas sin las correspondientes licencias y, depósito no autorizado de armas y municiones, lo que puede acarrear penas de hasta siete años de prisión.

Todos los efectos intervenidos, así como el presunto autor de los hechos y las diligencias instruidas, ya han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villarcayo que ha instruido el asunto.