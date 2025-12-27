Detenido por causar daños por valor de más de 2.200 euros en dos coches en Valladolid

Archivo - Suc.- Detenida por amenazar a un hombre con discapacidad con un vídeo sexual y obtener casi 12.000 euros en Valladolid - SUBD. GOBIERNO VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre por arrojar pintura y causar daños por valor de más de 2.200 euros en dos coches que se encontraban estacionados en el Camino Viejo de Simancas.

La Policía Nacional ha esclarecido estos dos delitos de daños tras la denuncia presentada por dos ciudadanos en fechas 30 y 31 de octubre de 2025.

Ambos hechos, aunque denunciados en dependencias distintas, presentaban un mismo patrón de actuación, idéntico lugar de comisión y un lapso temporal reducido entre sí.

La primera víctima denunció en la Comisaría de Valladolid-Delicias haber encontrado su vehículo con pintura arrojada sobre el capó delantero mientras se hallaba estacionado.

Un día después, otra persona presentó denuncia en la Comisaría de Parquesol por daños similares en su vehículo, también estacionado en el Camino Viejo de Simancas, donde se había arrojado pintura en la parte delantera derecha, un hecho que habría ocurrido el 27 de octubre.

Los daños fueron valorados en 788 euros en uno de los vehículos y 1.451 euros en el otro, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las imágenes aportadas por las víctimas muestran daños en la parte frontal izquierda de ambos vehículos, a media altura, asimismo, la pintura utilizada presenta las mismas características en ambos hechos.

Con todos estos elementos, la Policía Nacional determinó que el autor de ambos delitos de daños era el mismo individuo, detenido el pasado día 19 de diciembre a primera hora de la mañana por hechos de la misma naturaleza.

Una vez finalizadas las diligencias de investigación y cerrado el atestado policial este fue remitido a la autoridad judicial y el detenido fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido ara ello.