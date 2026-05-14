Detenido en Cornellá de Llobregat (Barcelona) uno de los autores de un hurto en una joyería de Astorga (León)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Astorga (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cornellá de Llobregat (Barcelona) a uno de los dos autores de un hurto de diversas joyas cometido en un establecimiento de Astorga (León), ambos "expertos delincuentes itinerantes".

El Grupo Operativo Local de Astorga inició diversas gestiones de investigación encaminadas a la identificación de los autores tras tener conocimiento de los hechos. Fruto del análisis de la información obtenida y de las pesquisas practicadas, se consiguió identificar plenamente a los dos presuntos responsables del hurto, a quienes se puso una busca, ya que eran "expertos delincuentes itinerantes", según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La investigación ha contado con la colaboración y coordinación de distintas unidades policiales de varias provincias y ha supuesto un importante despliegue de medios humanos y operativos, así como numerosas gestiones policiales, que permitieron avanzar de forma rápida en el esclarecimiento de los hechos.

Como resultado del amplio trabajo policial desarrollado, y a raíz del atestado policial instruido por los hechos ocurridos en Astorga, uno de los investigados fue localizado y detenido días después en la localidad de Cornellá de Llobregat (Barcelona), lo que ha evidenciado la colaboración de las plantillas de Policía Nacional.