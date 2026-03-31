Detenido por cuarta vez con droga en Valladolid tras intervenir una mochila con 2,9 kilos de hachís

Hachís intervenido a un joven en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre tras intervenir una mochila con 2,9 kilos de hachís en el que supone el cuarto arresto del mismo individuo por posesión de droga.

Los hechos se produjeron en la noche del 29 de marzo, cuando una llamada al 112 avisó de que un joven habría dejado caer una bolsa que, aparentemente, contenía "hachís" en una calle del barrio de Huerta del Rey.

A la llegada de los agentes, observaron a un varón que, al ver a los policías, depositaba en la vía pública lo que parecía ser una bolsa o mochila oscura, alejándose a pie mientras hablaba por su teléfono móvil, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los policías interceptaron al individuo y, mientras uno de los indicativos identificaba al joven, otra agente realizó el recorrido aproximado de 30 metros que el individuo había efectuado desde el punto donde se le vio dejar la bolsa.

En ese mismo lugar localizó una mochila negra cerrada, que fue inspeccionada y en cuyo interior se hallaron tres paquetes plastificados de sustancia granulada de color verdoso, cada uno de ellos conteniendo diez paquetes más pequeños, todos con una pegatina con el dibujo de una hoja de marihuana.

La funcionaria trasladó la mochila al punto donde se encontraba el varón junto a los agentes. En ese momento, y tras la llegada de la madre del joven, ambos manifestaron de manera espontánea que "eso no es de él", todo ello antes de que la agente realizara cualquier referencia a la procedencia o contenido de la mochila.

ARRESTADO POR CUARTA VEZ

Ante los hechos descritos, los agentes procedieron a la detención del varón por un presunto delito de tráfico de drogas, dada la cantidad de sustancia estupefaciente intervenida.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial y la sustancia incautada fue sometida a la prueba al drogo-test, que arrojó resultado positivo a hachís.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, los 2.900 gramos intervenidos tendrían un valor en el mercado ilícito de 19.691 euros.

El detenido cuenta con antecedentes recientes por hechos similares y había sido detenido los días 9 de febrero con 31,4 gramos de cocaína, 10 de febrero en posesión de 15 placas de hachís con un peso de 1.486 gramos y cuatro envoltorios de cocaína de 4,02 gramos, el 18 de febrero con 54,38 gramos de cocaína y el 7 de marzo con 1.700 gramos de hachís divididos en tres bloques. El varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.