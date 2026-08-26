Detenido un delincuente habitual en Valladolid cuando trataba de forzar el candado de un patinete eléctrico

Archivo - Sucesos.-Detenida en Valladolid una mujer por robar joyas en una casa donde trabajaba como empleada del hogar - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre, delincuente habitual, como presunto autor de un delito de hurto en grado de tentativa, tras ser sorprendido mientras trataba de forzar el candado de un patinete eléctrico, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una dotación de agentes de la Policía Nacional que estaba patrullando en labores preventivas de seguridad ciudadana fue comisionada este pasado lunes por la Sala CIMACC 091 para dirigirse a una calle de Valladolid, próxima a un centro de salud. Según la llamada recibida en la sala, un ciudadano estaba viendo cómo un joven manipulaba el candado de un patinete eléctrico que estaba asegurado e intentaba llevárselo.

Los agentes se personaron inmediatamente en el lugar y localizaron al joven referido, quien no se percató de la llegada de los policías al estar enfrascado en la manipulación del candado. Cuando finalmente se dio cuenta, el varón intentó abandonar el lugar y arrojó unas gafas de sol que portaba a una papelera.

Los agentes procedieron a interceptarlo e identificarle, y al ser preguntado por las gafas de las que intentó deshacerse, al no dar explicación convincente a los actuantes, las mismas fueron intervenidas al sospechar de que procedían de algún ilícito.

Los policías contactaron tanto con el requirente del servicio, que relató como el varón había estado hasta cinco minutos manipulando el candado, y con la propietaria del patinete, que trabajaba en el centro de salud próximo, y que valoró el vehículo en 699 euros presentando una factura.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de hurto en grado de tentativa y a su traslado a dependencias policiales.

El varón es un delincuente habitual muy activo en pequeños delitos contra el patrimonio a quien le constan hasta 30 detenciones de la Policía Nacional. De hecho, ha sido detenido con esta última nueve ocasiones desde el 4 de junio.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.