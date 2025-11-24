Detenido en la estación de autobuses de La Bañeza en posesión de unos 210 gramos de cocaína

LEÓN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 38 años ha sido detenido en la localidad leonesa de La Bañeza como presunto autor de un delito contra la salud pública tras comprobarse que estaba en posesión de unos 210 gramos de cocaína, según ha informado la Guardia Civil.

Esta detención ha sido fruto de las investigaciones realizadas sobre esta persona ante las informaciones que apuntan a que utilizaba el transporte público interurbano para proveerse en otra localidad de una sustancia estupefaciente prohibida.

La Guardia Civil ha explicado que tras las indagaciones practicadas se montó un operativo en la estación de autobuses de La Bañeza donde este domingo, 23 de noviembre, se efectuó la identificación del hombre cuyas ropas fueron palpadas de forma superficial lo que permitió a los agentes percatarse de que portaba la sustancia envuelta en plástico y pegada a su cuerpo. Se trataba de cerca de 210 gramos de cocaína tras lo que se procedió a la detención del propietario de la droga.

Las diligencias instruidas, sustancia y detenido fueron presentadas en el Tribunal de Instancia de La Bañeza (León).

Las mismas fuentes han precisado que la intervención ha sido realizada de manera conjunta por el Principal de la Guardia Civil de La Bañeza, Astorga y el Equipo Roca de la Comandancia de León y han informado de que esta actuación está incluida en el 'Plan de respuesta policial a la venta de drogas en zonas de ocio' impulsado por la Comandancia de León.