Detenido por una estafa bancaria de 8.700 euros a una anciana vecina de Valladolid

Archivo - En libertad un varón detenido al que se imputan diez robos en gasolineras y lavaderos de coches en Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito de estafa bancaria tras apropiarse de 8.700 euros de una mujer de edad avanzada, vecina de la capital vallisoletana, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia presentada el pasado 2 de octubre en dependencias judiciales de Bilbao por una sobrina de la víctima, quien relató que su familiar había solicitado recientemente una portabilidad de su línea de telefonía móvil y posteriormente había sufrido varios cargos fraudulentos en su cuenta por un importe total de 8.700 euros.

Las pesquisas practicadas por los agentes han permitido determinar que el arrestado, vecino de Valladolid, había actuado de manera activa dentro del entramado delictivo al obtener los datos de la cuenta bancaria y de la tarjeta de la perjudicada mediante técnicas de ingeniería social.

Una vez logrado el control de la cuenta, los delincuentes efectuaron diversos cargos internacionales a través de una entidad de servicios financieros digitales supervisada por el Banco Central de Irlanda con destino a comercios ubicados en Lima (Perú), además de realizar tres transferencias de 680 euros cada una--hasta sumar 2.040 euros--a una cuenta bancaria de la que era titular el propio investigado, quien ha desempeñado una función más activa de lo habitual en las denominadas 'mulas bancarias'.

Tras su detención el pasado día 10 de noviembre, el hombre fue trasladado a las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid, donde se le tomó declaración antes de quedar en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido, al tiempo que todas las diligencias policiales han sido puestas a disposición del juez competente.