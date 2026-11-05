Detenido por estafar más de 1.100 euros en dos gasolineras de Salamanca con una tarjeta de empresa desactivada

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa cometido por dejar una deuda de más de 1.100 euros después de haber repostado 13 vehículos en dos gasolineras de Salamanca, donde abonaba el gasto con una tarjeta de empresa que ya no podía utilizar, de manera que el cobro no llegaba a realizarse.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por los responsables de dos gasolineras de Salamanca, en las que comunicaban que varios vehículos habían repostado combustible sin que el importe correspondiente haya sido finalmente abonado, tal y como ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Las gestiones policiales han permitido determinar que el presunto autor de la estafa, que finalmente ha sido identificado y detenido, acudió a las estaciones de servicio para utilizar una tarjeta corporativa vinculada a una empresa.

En concreto, repostó varios vehículos con los que había contactado previamente y pagó con la tarjeta, si bien los pagos no llegaron a hacerse efectivos.

En una de las ocasiones se repostaron siete vehículos en una misma estación de servicio, lo que generó un importe de 668,11 euros que finalmente no se cobraron al intentar el autor abona la cantidad ocn la tarjeta de empresa en una operación que fue denegada.

En este caso, el varón firmó un documento de asunción de deuda y manifestó que regresaría para efectuar el pago, algo que llegó a realizar.

Dos días después, se produjo un hecho similar en otra gasolinera, donde seis vehículos repostaron combustible por un importe total de 502,94 euros. En esta ocasión, tampoco se hizo efectivo el pago mediante la tarjeta presentada.

La investigación permitió averiguar que el detenido reunió a varios conductores en las estaciones de servicio, donde les ofreció la posibilidad de repostar a un precio inferior al habitual.

El hombre identificado como presunto autor de los hechos, una vez localizado, ha sido detenido. De este modo, se han llevado a cabo en dependencias policiales todos los trámites documentales pertinentes, por lo que ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.