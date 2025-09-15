Detenido por un fuego intencionado con un mechero en cuatro puntos que cortó la N-536

LEÓN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 47 años ha sido detenido como presunto responsable del incendio forestal intencionado declarado el sábado 13 de septiembre en la margen de la carretera N-536, próxima a la localidad de San Juan de Paluezas, perteneciente al municipio leonés de Borrenes, que estuvo amenazado por su proximidad con quemar varias viviendas del pueblo.

Según ha informado la Guardia Civil, las primeras investigaciones han permitido constatar que el incendio se declaró de manera intencionada en cuatro puntos distintos en los matorrales próximos a la N-536 que permaneció cortada una media hora mientras se realizaban las labores de extinción. Al parecer, el presunto autor utilizó un mechero.

Como consecuencia del incendio, que se dio por controlado alrededor de las 20.00 horas, ardieron cerca de tres hectáreas de monte bajo, pastos y arbolado.

El detenido y las diligencias instruidas por el Puesto de Ponferrada, con el apoyo de la patrulla del SEPRONA de Fabero fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León).