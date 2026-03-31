Detenido un hombre como autor de 14 robos en un mes el interior de coches en Burgos

Uno de los coches donde el detenido se apoderó de varios objetos. - SUB GBNO EN BURGOS

BURGOS 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido a un hombre que durante el último mes habría cometido un total de catorce robos con fuerza en interior de vehículos, además de que está investigado por un delito de estafa, tras utilizar la tarjeta de crédito del propietario de uno de los coches para efectuar repetidas compras en la máquina expendedora de tabacos de un céntrico establecimiento.

La investigación policial ha permitido obtener los indicios objetivos que vinculan al detenido con todas estas infracciones penales, por lo que ha sido puesto a disposición judicial, según han informado este martes fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Así, el detenido, durante la noche del 25 al 26 de febrero, robó en el interior de una furgoneta aparcada en una calle del centro de la ciudad, y se apropió de una tarjeta de crédito de su propietario, con la que realizó varias compras de tabaco de un comercio cercano.

Asimismo está acusado de entre, los días 1 y 10 de marzo, robar en ocho vehículos, tanto estacionados en vía pública como en dos garajes situados en céntricas avenidas de Burgos; y entre el 17 y el 18 de marzo, de la sustracción de efectos en seis coches aparcados en un garaje comunitario ubicado en el distrito sur, no lejos del bulevar ferroviario.

Aunque el "botín" económico obtenido en otras investigaciones recientes esclarecidas es de escaso valor, el perjuicio y los daños causados, así como la sensación de inseguridad en la ciudadanía producida por la reiterada y alta frecuencia delictiva es sin duda mayor.