Detenido el hombre que intentó asesinar en Cuéllar a su expareja tras prenderla fuego

Un momento de la detención del hombre acusado de tentativa de asesinato a su expareja. - SUB GBNO SEGOVIA

SEGOVIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia ha culminado "con éxito", una "compleja" operación policial con la localización y detención, en la localidad de Paredes de Nava (Palencia), al presunto autor de la tentativa de asesinato a su ex pareja en Cuéllar, a la que intentó quemar en el coche y que se produjo el 4 de septiembre del pasado año.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, al detenido se le imputan los delitos de asesinato en grado de tentativa, lesiones, maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer, daños, incendio y contra la seguridad vial.

Posee además numerosos antecedentes policiales, en su mayoría relacionados con delitos contra el patrimonio, considerado también como de comportamiento violento.

Los hechos se remontan al 4 de septiembre del año pasado cuando el ahora detenido agredió a su ex cónyuge a la que provoco quemaduras de extrema gravedad. En la madrugada de aquel día, esperó oculto a que la mujer finalizara su jornada laboral y cuanso entró en el coche para regresar a su domicilio, la roció con líquido inflamable, tras lo que le prendió fuego.

La mujer resultó con heridas por quemaduras muy graves, para las que ha precisado de múltiples intervenciones sanitarias.

Por su parte, el detenido logró escapar a la Justicia mediante una fuga "rigurosamente planificada" en la que contó con el apoyo y cobertura logística de su entorno familiar cercano.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Segovia asumió la investigación, y las múltiples pesquisas y diligencias practicadas permitieron conocer su paso por diferentes ubicaciones de la geografía nacional, facilitadas por su círculo familiar.

Desde una primera detección en la provincia de Vizcaya, el hombre iba variando sus emplazamientos para dificultar su localización, además de que usó diferentes vehículos y limitaba el uso de los sistemas de comunicación para frustrar los seguimientos policiales.

La investigación ha permitido, a través de un alto despliegue técnico y operativo, neutralizar las medidas de seguridad empleadas por el prófugo.

La fase final de la investigación se activó tras conocerse la última ubicación del fugado en un área rural de la provincia de Palencia, ya que se pudo conocer su posible ocultación en el interior de alguna de las viviendas de una finca en la que residen un importante número de personas de su entorno.

No obstante, la distribución de las viviendas en la finca así como el perfil de sus residentes, suponían un obstáculo para los investigadores ante el alto riesgo de que se detectara el dispositivo policial y que se produjera un nueva fuga del sospechoso. Asimismo, no se descartaba que, dado el carácter violento del investigado y sus antecedentes, pudiera hallarse en posesión de armas de fuego o armas blancas.

Para hace frente a esta situación y garantizar la seguridad del perímetro, se diseñó un asalto simultáneo en el que participaron más de 70 agentes de la Guardia Civil. El despliegue contó con la intervención de dos equipos especializados del Grupo Rural de Seguridad 6 de León (GRS-6), la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Segovia y Palencia, guiados por el personal operativo de la UOPJ de Segovia.

Durante la aproximación y ejecución del asalto de madrugada, los agentes emplearon drones equipadas con sensores de captación térmica, lo que permitió la monitorización constante del objetivo en condiciones de total oscuridad, y neutralizar así cualquier capacidad de reacción o fuga. Ello permitió la localización y detección sin registrarse ningún otro tipo de incidente.

Una vez practicadas las diligencias correspondientes y obtenidas las autorizaciones judiciales pertinentes, el detenido será puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Cuéllar.

De manera simultánea a la búsqueda del hombre, la Guardia Civil, a través del personal de la Compañía de Cuéllar, ha mantenido activo un riguroso dispositivo de protección y acompañamiento permanente sobre la víctima. Estas medidas policiales de seguridad se han ido adaptando a la evolución del riesgo y a las complejas necesidades asistenciales derivadas de las lesiones sufridas para garantizar su protección integral desde los momentos iniciales.