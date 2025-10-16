Detenido por hurto continuado de material de riego en Los Oteros y Sahagún (León) valorado en 15.000 euros

Material de riego intervenido del hurto por el que se ha detenido a un varón en León. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Roca de la Comandancia de León ha detenido durante la fase de explotación de la Operación 'Kruzcalo' a un varón de 72 años como presunto autor de un delito de hurto continuado de material de riego valorado en 15.000 euros de varias explotaciones agrícolas de las comarcas de Los Oteros y de Sahagún, en la provincia de León.

En el transcurso de las pesquisas se pudo constatar que el detenido, tras acceder a las fincas de las víctimas, todas ellas emplazadas en zonas aisladas y con un sistema de riego por aspersión, sustraía las cruces de distribución del agua del mismo.

En cada finca solía sustraer entre 8 y 14 cruces tras manipularlas. Así, se detectaron 23 agricultores afectados y unas 120 cruces, valorando todo ello en unos 15.000 euros.

Posteriormente, y dentro del marco de las investigaciones, parte del material sustraído fue recuperado en una chatarrería del alfoz de León, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El detenido, con las diligencias instruidas y efectos recuperados, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de León.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan contra las sustracciones agrícolas y ganaderas que la Comandancia de la Guardia Civil de León mantiene activo para perseguir este tipo concreto de delitos en la provincia.