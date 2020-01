Detenido por intentar atracar una sucursal bancaria en Salamanca

Publicado 23/01/2020 13:14:00 CET

Se fue sin conseguir botín alguno

SALAMANCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 50 años, como presunto autor de un delito de robo con intimidación, tras entrar en una sucursal bancaria de la ciudad de Salamanca, intimidar verbalmente a su directora y exigirle, amenazando con que llevaba una pistola en la mano que ocultaba bajo la ropa, que le diera el dinero que tenía en la caja, propósito que no consiguió pues se tuvo que ir sin botín alguno.

Según manifestó la directora en su denuncia, sobre las 14.00 horas del pasado lunes 20 de enero, cuando se encontraba en su despacho, frente a la impresora, recogiendo un documento para una clienta que estaba atendiendo, entró desde la calle un varón que se dirigió directamente hacia ella.

Entonces, cuando trataba de explicarle que esperara su turno, él entornó la puerta y le dijo en un tono de voz bajo: "ahora me vas a escuchar tú a mi, no te pongas nerviosa, no grites, no hagas ningún movimiento raro, no toques el pulsador de alarma y pon las manos donde yo las vea, que esto es un atraco, me das todo el dinero que puedas lo antes posible y me voy, que yo no te quiero hacer daño".

Además, le repitió en varias ocasiones que no se pusiera nerviosa y "que tenía una pistola en el bolsillo y le podía pegar un tiro en la cabeza", mientras mantenía permanentemente una de sus manos metida en el bolsillo, según la información facilitada por la Policía.

Cuando le explicó que la oficina no disponía de servicio de caja le exigió que le entregara el dinero de los cajeros y, al responderle que los empleados no tenían acceso, le dijo que le diera "100 o 200 euros" y que se iba.

A continuación, cuando la directora le comentó que la oficina no disponía de ningún dinero en efectivo, él le dijo antes de irse "que allí no había pasado nada, que lo olvidara todo, que no llamara a la policía y que no saliera su foto por ningún lugar, porque de lo contrario volvería y la mataría".