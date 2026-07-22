Detenido un joven de 20 años tras ser sorprendido cuando robaba en un bar de Valladolid

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid han detenido durante la madrugada de este miércoles a un varón de 20 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento de hostelería situado en la calle San Quirce de la capital.

Los hechos han tenido lugar sobre las 05.30 horas, momento en el que la Sala de Operaciones ha recibido el aviso de una trabajadora que alertaba sobre la presencia de una persona robando en el interior del local.

A su llegada, los agentes han comprobado que la cerradura del establecimiento se encontraba forzada y una de las ventanas permanecía abierta, al tiempo que han observado desde el exterior al sospechoso que guardaba diversos objetos en una bolsa.

Cuando el individuo ha abandonado el local, los efectivos policiales han procedido a su interceptación y detención, tras informarle de sus derechos. Posteriormente, el joven ha sido trasladado a un centro sanitario para su reconocimiento y, una vez finalizadas las diligencias correspondientes, a dependencias policiales.

Entre los efectos recuperados figuran varias botellas de bebidas alcohólicas, un taladro con su batería y otros objetos procedentes del establecimiento. Asimismo, la propietaria del local ha manifestado la desaparición de 100 euros de la caja registradora.

La intervención policial ha permitido la recuperación de la mayor parte de los efectos sustraídos y la puesta a disposición judicial del detenido.