1116046.1.260.149.20260910192850 Detenido un joven tras atrincherarse en su casa y amenazar con un falso explosivo en Salas de los Infantes (Burgos) - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo un registro en el domicilio del hombre de 25 años detenido en Salas de los Infantes (Burgos), después de que se atrincherara en el inmueble y manifestara disponer de supuestos artefactos explosivos, durante una operación en la que se ha intervenido material electrónico utilizado para la simulación de artefactos, sin que ninguno suponga un peligro real para la ciudadanía

La diligencia, solicitada por efectivos del Grupo de Información de la Comandancia de Burgos y autorizada por el Juzgado de Salas de los Infantes, ha sido dirigida por especialistas del GEDEX de la Guardia Civil, con el apoyo de un can del Servicio Cinológico especializado en la detección de sustancias explosivas.

La actuación se ha ejecutado después de los hechos registrados durante la mañana del miércoles, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el domicilio del implicado para proceder a su detención por un presunto delito de amenazas difundidas a través de TikTok.

El varón se negó a colaborar y se introdujo en el interior de la vivienda. Durante el incidente, manifestó que disponía de un supuesto dispositivo explosivo.

Ante esta situación, la Benemérita estableció un amplio dispositivo específico para afrontar la situación y preservar la seguridad de todos los vecinos, en el que participaron diversas Unidades territoriales, así como componentes de la USECIC y un miembro del Equipo de Negociadores de la Comandancia.

La intervención de este último permitió que el varón, al que se le imputa un delito de amenazas con publicidad y otro de desobediencia, depusiera finalmente su actitud y abandonara la vivienda sin oponer más resistencia.

Sin embargo, acto seguido, los agentes localizarían un paquete que, por sus características y a la vista de las manifestaciones realizadas públicamente por el implicado, podía tratarse de un artefacto explosivo.

Ante esta circunstancia, se activó al Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil de Burgos, quienes determinaron la falsedad del artefacto.

No obstante, ante la posibilidad de que pudiera existir algún otro elemento susceptible de generar un riesgo, los investigadores han practicado un registro exhaustivo del domicilio, con el propósito de descartar por completo la existencia de cualquier otro peligro para la ciudadanía.

Durante la intervención, finalizada hace escasos minutos, se ha incautado diverso material electrónico empleado para simular artefactos explosivos, sin que se haya localizado ningún objeto o elemento que pueda suponer un peligro real para la población.

El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Salas de los Infantes junto con las diligencias instruidas mañana a primera hora.