Detenido en Laguna (Valladolid) un conductor que huyó de la Policía y dio positivo en alcoholemia

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de Laguna de Duero. - POLICÍA MUNICIPAL DE LAGUNA DE DUERO - Archivo

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Policía Local de Laguna de Duero (Valladolid) han detenido a un conductor de 50 años que huyó de los agentes y arrojó una tasa de alcohol positiva, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El suceso se produjo el viernes, 19 de septiembre, cuando la Policía Local de Laguna detectó un vehículo que circulaba de manera irregular en el Camino Alto de Tudela. Los agentes hicieron uso de las señales acústicas y luminosas para dar el alto al conductor, pero éste hizo caso omiso.

Finalmente, tras varias maniobras, la patrulla consiguió interceptar al vehículo al bloquear su marcha, tras lo que se sometió al conductor a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado positivo que duplicaba la tasa máxima permitida.

En el momento en el que los agentes solicitaron apoyo, el individuo arrancó el vehículo y emprendió la huida de nuevo, desobedeciendo las órdenes policiales. En su maniobra, puso en peligro la integridad física de ambos policías, ya que uno de ellos tuvo que apartar a su compañero, lo que evitó que ambos fueran arroyados en una maniobra altamente peligrosa, han señalado las mismas fuentes.

El sospechoso logró escapar momentáneamente y se inició una nueva persecución con el coche patrulla tras él. La persecución se prolongó hasta que el individuo logró introducirse en el interior de una finca, intentando escapar y bloqueando el acceso a los agentes. Finalmente, la patrulla consiguió acceder al lugar y reducir al conductor, tras lo que se procedió a su detención.

La investigación continúa abierta para el esclarecimiento de los hechos y las diligencias se han remitido a la autoridad judicial para determinar las responsabilidades del detenido.