Detenido en Laguna (Valladolid) por robar a otro el patinete eléctrico tras provocarle un accidente . - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona por robar un patinete eléctrico en Laguna de Duero (Valladolid) tras provocar un accidente intencionado, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La intervención policial se inició al interponer la víctima del robo una denuncia ante la Guardia Civil en la que daba cuenta de que cuando circulaba con su patinete eléctrico por el casco urbano de Laguna de Duero vio al detenido, con el cual tiene varios problemas legales abiertos, el cual se dirigió a él con su patinete provocando un accidente con clara intención de sustraérselo.

El denunciante cayó al suelo, momento en el que el agresor le sustrae el patinete sin mediar palabra y huyó del lugar de los hechos.

Los agentes iniciaron de modo inmediato las investigaciones para la búsqueda e identificación de esta persona y pusieron también este hecho en conocimiento de la Policía Local de Laguna de Duero para su localización.

El denunciante recibió varios WhatsApp del a la postre detenido en el que le advertía de que el patinete estaba en el lago y que si lo quería recuperar que fuera allí. La víctima se desplazó hasta el lugar indicado, junto con agentes de la Policía Local, donde fue localizado el autor de los hechos, quien incluso en presencia de los referidos agentes amenazó de muerte al denunciante, por lo que se procedió a su detención y entrega a la Guardia Civil.

Las diligencias correspondientes han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid.