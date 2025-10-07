Detenido en León por estafar y blanquear hasta 22.000 euros con la venta de mascotas por internet

La Guardia Civil de Cacabelos (León) detiene al presunto autor de los hechos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

CACABELOS (LEÓN), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cacabelos (León) ha detenido a un varón de 33 años como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales por importe de hasta 22.000 euros por la venta de animales de compañía vía internet.

La investigación de una estafa por la venta y adopción de mascotas, vía internet, realizada de manera conjunta por los puestos de Cacabelos (León), Villarobledo (Albacete) y Yecla (Murcia), ha dado como resultado la identificación del detenido anteriormente mencionado, el cual estaría cometiendo un delito de estafa al recibir ingresos por las citadas ventas al cobrar dinero sin efectuar las entregas de los animales.

Además, en la documentación y pruebas halladas se han obtenido indicios suficientes probatorios de que el presunto autor de los hechos había creado cuentas con otras personas utilizando para ello dos aplicaciones para efectuar transferencias internacionales, con el objeto de poder recibir y enviar dinero (supuestamente conseguido de manera fraudulenta) a otros usuarios mediante estas apps en el extranjero.

De esta forma, sería el posible autor de un delito de blanqueo de capitales que asciende a una cantidad de entre 15.000 y 22.000 euros, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El detenido, con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada (León).