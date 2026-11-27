Detenido en Madrid un integrante de un grupo criminal itinerante por el robo con fuerza en un coche en Burgos. En la foto, el clavo utilizado para pinchar una rueda de las víctimas. - POLICÍA NACIONAL DE BURGOS

BURGOS 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a uno de los presuntos autores de un robo con fuerza cometido el pasado mes de mayo en un vehículo estacionado en el aparcamiento de un supermercado del barrio burgalés de Gamonal, además de haber identificado a un segundo implicado en unos hechos en los que participaron hasta cuatro hombres pertenecientes a un grupo criminal itinerante.

La investigación policial se inició tras la denuncia interpuesta a finales de mayo por una vecina de Burgos, quien relató que los autores fracturaron la ventanilla de su turismo para sustraer una cazadora y un juego de llaves mientras realizaba la compra, justo después de que ella y su marido hubieran retirado más de 4.500 euros en efectivo de una sucursal bancaria cercana.

Según verificaron los agentes especializados en delincuencia organizada, los cuatro individuos vigilaron y siguieron en coche a la pareja desde el banco hasta el establecimiento comercial, llegando a colocar un clavo en una rueda trasera del vehículo para intentar pincharla y robarles el dinero al descuido, aunque al no surtir efecto esta maniobra optaron por forzar el coche, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Asimismo, las pesquisas han permitido constatar que los dos sospechosos identificados están implicados en otros robos recientes de similar naturaleza cometidos en Toledo y en Torrelavega (Cantabria), acciones mediante las cuales lograron apoderarse de unos 6.500 euros en efectivo.

Tras la emisión de la correspondiente requisitoria policial de detención por parte de los investigadores, los agentes han arrestado en Madrid a uno de los presuntos responsables, que ya ha pasado a disposición judicial.